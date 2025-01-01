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Гудтаймс
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Гудтаймс

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гудтаймс: Легенды Возвращаются

Группа Гудтаймс, ставшая легендой при жизни, отправляется в тур со своими лучшими песнями!

Почему мы любим концерты Гудтаймс? За бешеную энергетику, безостановочные танцы и потрясающие эмоции! Каждое их выступление – это настоящий праздник, который заряжает положительными эмоциями и дарит незабываемые впечатления.

Приходи на концерт и приводи своих друзей! Это отличная возможность провести время в отличной компании, наслаждаясь живой музыкой от Гудтаймс. Не упусти шанс увидеть легендарную группу вживую!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 6 декабря
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

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24 октября в 18:00 Сигнал
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Stand-Up по-Женски
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Stand-Up по-Женски
25 июля в 19:30 Studio 67
от 800 ₽
Парад звезд 80-х
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Парад звезд 80-х
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