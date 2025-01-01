Меню
Гудтаймс
Гудтаймс

Гудтаймс

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт группы Гудтаймс в Санкт-Петербурге

Группа Гудтаймс, известная как «отцы фитнес-рока» и «повелители хиромантии», возвращается с большим сольным концертом в Санкт-Петербурге. Эта легендарная группа, ставшая культовой при жизни, приумножила свою славу благодаря уже ставшим классикой хитам и запоминающимся концертным программам.

Концерт состоится в клубе Космонавт и обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе вечера запланированы: яркое шоу, исполнение любимых песен и зажигательные танцы! Готовьтесь не только наслаждаться музыкой, но и сжигать калории под энергичный ритм.

Гудтаймс уже завоевали звание группы года по версии «Нашего радио», и их выступления всегда собирают полные залы. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного мероприятия!

Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2700 ₽

