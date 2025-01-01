Группа, ставшая легендой при жизни, отправляется в тур со своими лучшими песнями. Концерты Гудтаймс — это всегда мощная энергетика, безостановочные танцы и потрясающие эмоции, которые покоряют сердца зрителей!
В программе каждого концерта прозвучат полюбившиеся хиты, такие как:
Кроме того, слушатели смогут насладиться всеми песнями из нового альбома группы, который уже успел завоевать внимание поклонников.
Ожидаются незабываемые впечатления и уникальная атмосфера каждого выступления. Гудтаймс всегда дарят своим зрителям не только музыку, но и настоящие эмоции, которые останутся в памяти надолго.
Присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию и заряжайтесь энергией на полную катушку! До встречи на концерте!