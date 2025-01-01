Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гудтаймс
Киноафиша Гудтаймс

Гудтаймс

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Энергия и эмоции: концерт легендарной группы Гудтаймс

Группа, ставшая легендой при жизни, отправляется в тур со своими лучшими песнями. Концерты Гудтаймс — это всегда мощная энергетика, безостановочные танцы и потрясающие эмоции, которые покоряют сердца зрителей!

Программа вечера

В программе каждого концерта прозвучат полюбившиеся хиты, такие как:

  • «Спасибо, Артём»
  • «Пора смириться»
  • «Гори»
  • «Видение»

Кроме того, слушатели смогут насладиться всеми песнями из нового альбома группы, который уже успел завоевать внимание поклонников.

Не пропустите!

Ожидаются незабываемые впечатления и уникальная атмосфера каждого выступления. Гудтаймс всегда дарят своим зрителям не только музыку, но и настоящие эмоции, которые останутся в памяти надолго.

Присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию и заряжайтесь энергией на полную катушку! До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
14 августа в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 2200 ₽
Пьяная импровизация
18+
Юмор
Пьяная импровизация
16 августа в 22:00 Воронежский стендап-клуб
от 500 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Elden Ring + Dark Souls
19 декабря в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 2900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше