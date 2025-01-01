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Гудтаймс
Билеты от 3500₽
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Гудтаймс

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Гудтаймс концерт в VK Stadium

Не упустите возможность стать частью незабываемого события — концерта группы «Гудтаймс», который состоится в VK Stadium. Это уникальное музыкальное представление обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и атмосферу веселья.

Место проведения

VK Stadium — это один из самых современных концертных залов города, который славится отличной акустикой и удобным расположением. 

Что ожидать от концерта

Группа «Гудтаймс» известна своими яркими выступлениями и запоминающимися хитами. В программе концерта вы сможете услышать как старые любимые песни, так и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

Интересные факты

  • Группа «Гудтаймс» была основана в 2010 году и с тех пор завоевала множество музыкальных наград.
  • Их последний альбом стал золотым всего через месяц после выхода.
  • На концертах «Гудтаймс» всегда царит уникальная атмосфера, благодаря взаимодействию музыкантов с публикой.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте или в кассах VK Stadium. Рекомендуем не откладывать покупку, так как мест может быть ограничено.

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться великолепной музыкой в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
20:00 от 3500 ₽

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