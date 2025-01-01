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Гудтаймс
Билеты от 4500₽
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Гудтаймс

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Вечер танцев на корабле от ГУДТАЙМС

24 июля ГУДТАЙМС приглашает вас на незабываемый вечер танцев на борту теплохода! Под открытым небом только лучшие песни ГУДТАЙМС создадут уникальную атмосферу лета.

Детали мероприятия

  • Дата: 24 июля
  • Место: Северный речной вокзал, причал №1
  • Посадка: 18:00
  • Отплытие: 19:00

Поскольку мероприятие проходит на открытом воздухе, мы настоятельно рекомендуем учитывать погодные условия. Возьмите с собой тёплую одежду, а также зонты или дождевики на случай непогоды.

Почему стоит посетить

Этот вечер обещает стать одним из самых ярких событий лета! Музыка, танцы и захватывающие виды на реку создадут атмосферу настоящего праздника. Не упустите возможность провести время в компании друзей и единомышленников, наслаждаясь живым исполнением любимых хитов.

Ждем вас на борту!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 4500 ₽

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