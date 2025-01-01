Группа Гудтаймс, ставшая настоящей легендой при жизни, отправляется в тур, чтобы порадовать своих поклонников самыми любимыми песнями. Это уникальная возможность увидеть живое выступление коллектива, который завоевал сердца миллионов.
Мы любим концерты Гудтаймс за их бешеную энергетику, безостановочные танцы и потрясающие эмоции. Каждое выступление — это не просто шоу, это настоящий праздник, где зрители становятся частью невероятного музыкального путешествия.
В программе прозвучат хиты, которые знают и любят все: «Спасибо, Артём», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и многие другие. Кроме этого, у вас будет шанс услышать все песни из нового альбома группы, который уже успел завоевать признание слушателей.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Увидимся на концерте!