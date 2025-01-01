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Гудтаймс
Киноафиша Гудтаймс

Гудтаймс

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гудтаймс: Легендарный тур с лучшими хитами

Группа Гудтаймс, ставшая настоящей легендой при жизни, отправляется в тур, чтобы порадовать своих поклонников самыми любимыми песнями. Это уникальная возможность увидеть живое выступление коллектива, который завоевал сердца миллионов.

Почему стоит посетить концерт?

Мы любим концерты Гудтаймс за их бешеную энергетику, безостановочные танцы и потрясающие эмоции. Каждое выступление — это не просто шоу, это настоящий праздник, где зрители становятся частью невероятного музыкального путешествия.

Что услышите на концерте?

В программе прозвучат хиты, которые знают и любят все: «Спасибо, Артём», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и многие другие. Кроме этого, у вас будет шанс услышать все песни из нового альбома группы, который уже успел завоевать признание слушателей.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 28 сентября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
20:00 от 1300 ₽

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