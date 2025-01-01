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Гудтаймс. Презентация нового альбома и все хиты
Киноафиша Гудтаймс. Презентация нового альбома и все хиты

Гудтаймс. Презентация нового альбома и все хиты

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Группа ГУДТАЙМС в туре с новым альбомом!

Группа ГУДТАЙМС, известная как «отцы фитнес-рока» и «повелители хиромантии», отправляется в тур с презентацией своего нового альбома. Эта легендарная группа, ставшая культовой при жизни, известна своим уникальным стилем и энергетическими выступлениями.

Долгожданное событие

Тур группы охватывает множество городов и станет настоящим подарком для поклонников. ГУДТАЙМС была признана «группой года» по версии «Нашего радио», и теперь они готовы порадовать зрителей новым шоу. В программе — любимые песни, зажигательные танцы и, конечно, незабываемая атмосфера.

Что ждать от шоу?

Выступления группы обещают быть яркими и динамичными. Зрители смогут не только насладиться музыкой, но и активно участвовать в шоу, сжигая сотни калорий под ритмы фитнес-рока. Группа известна своим умением создать незабываемую атмосферу на сцене, где каждый зритель чувствует себя частью большого праздника.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Следите за расписанием турне и выбирайте свой концерт.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 2 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 1800 ₽

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