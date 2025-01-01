Гудтаймс. Презентация нового альбома и все хиты

Группа ГУДТАЙМС в туре с новым альбомом!

Группа ГУДТАЙМС, известная как «отцы фитнес-рока» и «повелители хиромантии», отправляется в тур с презентацией своего нового альбома. Эта легендарная группа, ставшая культовой при жизни, известна своим уникальным стилем и энергетическими выступлениями.

Долгожданное событие

Тур группы охватывает множество городов и станет настоящим подарком для поклонников. ГУДТАЙМС была признана «группой года» по версии «Нашего радио», и теперь они готовы порадовать зрителей новым шоу. В программе — любимые песни, зажигательные танцы и, конечно, незабываемая атмосфера.

Что ждать от шоу?

Выступления группы обещают быть яркими и динамичными. Зрители смогут не только насладиться музыкой, но и активно участвовать в шоу, сжигая сотни калорий под ритмы фитнес-рока. Группа известна своим умением создать незабываемую атмосферу на сцене, где каждый зритель чувствует себя частью большого праздника.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Следите за расписанием турне и выбирайте свой концерт.