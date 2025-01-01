Спектакль «ГУДОК!» — молодая советская литература на сцене театра МОСТ

Театр «МОСТ» представляет новый спектакль основателя Евгения Славутина — документальную фантасмагорию «ГУДОК!». Это история о таланте, смелости и легкомысленности, присущих юности. Спектакль предлагает зрителям удивительную театральную повесть с элементами художественного вымысла, рассказывающую о молодых писателях, создавших мир советской литературы в крохотном пространстве с картонными перегородками.

Путешествие в мир литературы

В центре сюжета — герои легендарной редакции газеты «Гудок»: Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф и Евгений Петров. Эти пятеро будущих великих литераторов, напитавшиеся черноморским воздухом, приедут в столицу России, чтобы совершить настоящие подвиги. Под стук колес поезда «Одесса — Москва» и звук печатной машинки редакции «Гудка» обычные мальчишки превратятся в авторов гениальных произведений, которые будут вдохновлять поколения читателей.

Энергия и страсть на сцене

Спектакль наполнен юмором, музыкой и поэзией. Он помогает зрителям понять, как рождаются стихи, пьесы и романы, а также откуда берутся настоящие чувства — дружба и любовь. Яркое и стремительное действие раскручивается с помощью вращающейся карусели и бегущих стрелок часов, что создает атмосферу, полную неуёмной энергии исполнителей — таких же молодых и талантливых, как их персонажи.

Вдохновение в каждом звуке

Зрители смогут не только насладиться театром, но и узнать ответы на вопросы о том, из какого сора рождаются великие произведения. Слышите, «ГУДОК!»? Так звучит вдохновение!

Благодарим за поддержку партнёра спектакля — Российское общество историков транспорта, которое стремится сохранить и популяризировать наследие транспортной отрасли.