Гудбай, Китти
Киноафиша Гудбай, Китти

Спектакль Гудбай, Китти

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Пронзительная лавстори на реальных событиях из жизни подростка

В Театре «Суббота» состоится спектакль, основанный на пьесе Ланы Гранецкой. Это история о подростке, который переживает непростые моменты в своей жизни: крушение мира детства, первую любовь и кризис идентичности.

Персонажи и их влияние

Главный герой находит поддержку у своих ироничных друзей, которые помогают ему разобраться в сложных чувствах и проблемах. Важным элементом спектакля становится живая музыка, которая подчеркивает все эмоциональные оттенки происходящего на сцене.

Для кого этот спектакль?

Эта постановка привлечет внимание зрителей, ищущих глубокий анализ эмоциональных процессов и готовых столкнуться с реальными жизненными проблемами. В ней легко узнать себя и свои переживания, что делает спектакль актуальным и резонирующим с современными молодежными темами.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю, исполненную простоты и искренности чувств!

Купить билет на спектакль Гудбай, Китти

Январь
Февраль
15 января четверг
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽
15 февраля воскресенье
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1900 ₽

