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Губы Маяковского
Киноафиша Губы Маяковского

Спектакль Губы Маяковского

18+
Режиссер Иван Судаков
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Документальный stand-up: жизнь Маяковского и ваша

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы документального театра и stand-up. В этом представлении актрисы пытаются разобраться в своих внутренних переживаниях, используя прямую речь исторических персонажей. Многие из них остались в памяти только благодаря старым фотографиям и записям.

Маяковский в новом свете

Спектакль о Маяковском отличается от традиционных постановок. Вы не услышите известных стихов, фрагментов из пьес или писем «пророка революции». Вместо этого, Маяковский тихо наблюдает за своими современницами, погруженными в размышления, и смотрит на зрителей с угла сцены.

Зачем стоит посетить?

Этот спектакль предлагает свежий взгляд на личность поэта и его эпоху. Он заставит вас задуматься о своей жизни, о том, как история и личные переживания переплетаются. Не упустите возможность увидеть Маяковского в новом свете и пережить его историю через призму современных актрис.

Приходите и погрузитесь в атмосферу размышлений, страсти и самопознания!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Губы Маяковского Губы Маяковского Губы Маяковского Губы Маяковского Губы Маяковского

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