Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Губернаторский симфонический в Мальтийской капелле. Моцарт. Бетховен
Киноафиша Губернаторский симфонический в Мальтийской капелле. Моцарт. Бетховен

Губернаторский симфонический в Мальтийской капелле. Моцарт. Бетховен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится под управлением художественного руководителя Антона Лубченко. В этот вечер за дирижерским пультом будет Максим Алексеев, а солисткой выступит лауреат международных конкурсов Анна Суздалкина, виртуозно исполняющая произведения на флейте.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат шедевры Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена:

  • Увертюра к опере «Идоменей»
  • Концерт № 2 ре мажор для флейты с оркестром, KV 314
  • Симфония № 7 ля мажор, соч. 92

Значение произведений

Седьмая симфония Бетховена, признанная «непостижимо прекрасной» первым русским композитором-классиком Михаилом Глинкой, впервые прозвучала на благотворительном концерте для раненых солдат, пострадавших в наполеоновских войнах. Бетховен тепло отзывался о своем произведении, которое восхищает своим совершенством и многообразием мелодий.

Несмотря на то что Моцарт не проявлял особой симпатии к флейте, его творческое наследие включает три концерта для этого инструмента, в которых флейта сияет во всей красе. Интересный факт: Второй концерт для флейты стал причиной курьеза, когда Моцарт вместо новой партитуры представил гобойный концерт, переделав его для флейты, что обернулось потерей половины гонорара.

Увертюра «Идоменей»

Концерт откроется увертюрой к опере «Идоменей», рассказывающей о царе Крита, который едва не принес в жертву богу Посейдону своего единственного сына. Психологическая драма, созданная Моцартом в лучших традициях классицизма, побуждает к вере в высшую справедливость и милосердие.

Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Весна-красна и серая туча
6+
Классическая музыка
Весна-красна и серая туча
22 февраля в 12:00 Открытое пространство
от 800 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
22 августа в 19:00 Stage Standup Club
от 1400 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
23 августа в 19:30 Руки вверх!
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше