Губернаторский симфонический в Мальтийской капелле. Моцарт. Бетховен

Музыкальный вечер с Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится под управлением художественного руководителя Антона Лубченко. В этот вечер за дирижерским пультом будет Максим Алексеев, а солисткой выступит лауреат международных конкурсов Анна Суздалкина, виртуозно исполняющая произведения на флейте.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат шедевры Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена:

Увертюра к опере «Идоменей»

Концерт № 2 ре мажор для флейты с оркестром, KV 314

Симфония № 7 ля мажор, соч. 92

Значение произведений

Седьмая симфония Бетховена, признанная «непостижимо прекрасной» первым русским композитором-классиком Михаилом Глинкой, впервые прозвучала на благотворительном концерте для раненых солдат, пострадавших в наполеоновских войнах. Бетховен тепло отзывался о своем произведении, которое восхищает своим совершенством и многообразием мелодий.

Несмотря на то что Моцарт не проявлял особой симпатии к флейте, его творческое наследие включает три концерта для этого инструмента, в которых флейта сияет во всей красе. Интересный факт: Второй концерт для флейты стал причиной курьеза, когда Моцарт вместо новой партитуры представил гобойный концерт, переделав его для флейты, что обернулось потерей половины гонорара.

Увертюра «Идоменей»

Концерт откроется увертюрой к опере «Идоменей», рассказывающей о царе Крита, который едва не принес в жертву богу Посейдону своего единственного сына. Психологическая драма, созданная Моцартом в лучших традициях классицизма, побуждает к вере в высшую справедливость и милосердие.

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут