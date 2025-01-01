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Губернаторский симфонический в Капелле. Брамс
Киноафиша Губернаторский симфонический в Капелле. Брамс

Губернаторский симфонический в Капелле. Брамс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Грандиозное завершение 80-го сезона Губернаторского симфонического оркестра

Приглашаем вас на заключительный концерт юбилейного сезона Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который состоится в Капелле. В программе прозвучат выдающиеся произведения Иоганнеса Брамса.

Исполнители

  • Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
  • Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко
  • Солист – лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано)

Программа концерта

  • Иоганнес Брамс – Концерт № 2 си-бемоль мажор для фортепиано с оркестром, соч. 83
  • Иоганнес Брамс – Симфония № 4 ми минор, соч. 98

Интересные факты

Концерт № 2 Брамса – это не просто музыкальное произведение, а подлинный эпос, отражающий размышления зрелого композитора. Он был написан в период, когда Брамс уже достиг большого успеха и признания. Это сочинение стало своеобразным мостом между прошлым и будущим, в котором композитор отдает дань уважения своему педагогу Эдуарду Марксену.

Четвертая симфония Брамса, завершающая его симфоническое наследие, является не только выдающимся произведением, но и глубоким философским размышлением. В ней композитор соединяет традиции барокко и классицизма с новыми музыкальными идеями.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Рекомендуется возрастной ценз: 6+.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое станет ярким финалом юбилейного сезона!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 850 ₽

Фотографии

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