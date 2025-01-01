Губернаторский симфонический в Капелле. Брамс

Грандиозное завершение 80-го сезона Губернаторского симфонического оркестра

Приглашаем вас на заключительный концерт юбилейного сезона Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который состоится в Капелле. В программе прозвучат выдающиеся произведения Иоганнеса Брамса.

Исполнители

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко

Солист – лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано)

Программа концерта

Иоганнес Брамс – Концерт № 2 си-бемоль мажор для фортепиано с оркестром, соч. 83

Иоганнес Брамс – Симфония № 4 ми минор, соч. 98

Интересные факты

Концерт № 2 Брамса – это не просто музыкальное произведение, а подлинный эпос, отражающий размышления зрелого композитора. Он был написан в период, когда Брамс уже достиг большого успеха и признания. Это сочинение стало своеобразным мостом между прошлым и будущим, в котором композитор отдает дань уважения своему педагогу Эдуарду Марксену.

Четвертая симфония Брамса, завершающая его симфоническое наследие, является не только выдающимся произведением, но и глубоким философским размышлением. В ней композитор соединяет традиции барокко и классицизма с новыми музыкальными идеями.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Рекомендуется возрастной ценз: 6+.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое станет ярким финалом юбилейного сезона!