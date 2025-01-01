Меню
Губернаторский симфонический в Гербовом зале. Чайковский
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Гербовом зале Эрмитажа

Приглашаем вас на захватывающий концерт Губернаторского симфонического оркестра, который состоится 5 июня в 20:00 в Гербовом зале Эрмитажа. В программе — произведения великого русского композитора Петра Чайковского.

Программа концерта

  • Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35
  • Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Исполнители

Дирижер концерта — Антон Лубченко, известный своей харизмой и мастерством. Солистом вечера станет Григорий Тадтаев, лауреат международных конкурсов, который продемонстрирует свое виртуозное исполнение на скрипке.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой Чайковского в одном из самых красивых залов России!

Ноябрь
3 ноября понедельник
18:00
Эрмитаж. Гербовый зал Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 38, Эрмитаж, зал 195
от 1800 ₽

