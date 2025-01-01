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Губернаторский симфонический оркестр Новгородской области
Киноафиша Губернаторский симфонический оркестр Новгородской области

Губернаторский симфонический оркестр Новгородской области

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00

В ближайшие дни

PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
31 августа в 19:00 Sumbur
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Государственный оркестр "Метелица", аб-т №10
11 ноября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
23 ноября в 18:00 У Финляндского
от 1600 ₽
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