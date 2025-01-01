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Губернаторский симфонический. Бетховен. Мендельсон
Киноафиша Губернаторский симфонический. Бетховен. Мендельсон

Губернаторский симфонический. Бетховен. Мендельсон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки с Губернаторским симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится с участием Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. В этот вечер вас ожидает исполнение выдающихся произведений классической музыки.

Исполнители

  • Художественный руководитель: Антон Лубченко
  • Дирижер: заслуженный артист России Алексей Васильев
  • Солист: заслуженный артист России Илья Иофф (скрипка)

Программа

  • Людвиг ван Бетховен — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 61
  • Феликс Мендельсон — Симфония № 3 ля минор «Шотландская», соч. 56

В программе прозвучат два контрастных произведения XIX столетия, каждое из которых отражает уникальные черты своего времени.

Бетховен: Концерт для скрипки

Концерт для скрипки с оркестром Бетховена — это блестящий образец классицизма, где глубина содержания и красота мелодии органично сочетаются с архитектурой формы. Несмотря на то, что многие современники не сразу оценили это произведение, оно обрело признание позже. В исполнении оркестра под руководством Мендельсона в Лондоне, с солистом Йозефом Иоахимом, концерт стал настоящим успехом.

Мендельсон: «Шотландская» симфония

Мендельсон, вдохновленный своими путешествиями по Великобритании, создал «Шотландскую» симфонию, которая отражает его восхищение суровой природой и культурой Шотландии. Композитор, посетивший эту страну десять раз, писал своему отцу: «Поскольку Шотландия — место, которое я никогда не забуду, время, проведенное здесь, не было потрачено впустую». Эта симфония — яркий пример романтизма и запечатление воспоминаний о Шотландии.

Подробности

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу XIX века вместе с Губернаторским симфоническим оркестром!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 800 ₽

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