Губернаторский симфонический. Бетховен. Мендельсон

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится с участием Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. В этот вечер вас ожидает исполнение выдающихся произведений классической музыки.
В программе прозвучат два контрастных произведения XIX столетия, каждое из которых отражает уникальные черты своего времени.
Концерт для скрипки с оркестром Бетховена — это блестящий образец классицизма, где глубина содержания и красота мелодии органично сочетаются с архитектурой формы. Несмотря на то, что многие современники не сразу оценили это произведение, оно обрело признание позже. В исполнении оркестра под руководством Мендельсона в Лондоне, с солистом Йозефом Иоахимом, концерт стал настоящим успехом.
Мендельсон, вдохновленный своими путешествиями по Великобритании, создал «Шотландскую» симфонию, которая отражает его восхищение суровой природой и культурой Шотландии. Композитор, посетивший эту страну десять раз, писал своему отцу: «Поскольку Шотландия — место, которое я никогда не забуду, время, проведенное здесь, не было потрачено впустую». Эта симфония — яркий пример романтизма и запечатление воспоминаний о Шотландии.
Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу XIX века вместе с Губернаторским симфоническим оркестром!