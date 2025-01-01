Губернаторский симфонический. Бетховен. Мендельсон

Вечер классической музыки с Губернаторским симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится с участием Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. В этот вечер вас ожидает исполнение выдающихся произведений классической музыки.

Исполнители

Художественный руководитель: Антон Лубченко

Дирижер: заслуженный артист России Алексей Васильев

Солист: заслуженный артист России Илья Иофф (скрипка)

Программа

Людвиг ван Бетховен — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 61

— Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 61 Феликс Мендельсон — Симфония № 3 ля минор «Шотландская», соч. 56

В программе прозвучат два контрастных произведения XIX столетия, каждое из которых отражает уникальные черты своего времени.

Бетховен: Концерт для скрипки

Концерт для скрипки с оркестром Бетховена — это блестящий образец классицизма, где глубина содержания и красота мелодии органично сочетаются с архитектурой формы. Несмотря на то, что многие современники не сразу оценили это произведение, оно обрело признание позже. В исполнении оркестра под руководством Мендельсона в Лондоне, с солистом Йозефом Иоахимом, концерт стал настоящим успехом.

Мендельсон: «Шотландская» симфония

Мендельсон, вдохновленный своими путешествиями по Великобритании, создал «Шотландскую» симфонию, которая отражает его восхищение суровой природой и культурой Шотландии. Композитор, посетивший эту страну десять раз, писал своему отцу: «Поскольку Шотландия — место, которое я никогда не забуду, время, проведенное здесь, не было потрачено впустую». Эта симфония — яркий пример романтизма и запечатление воспоминаний о Шотландии.

Подробности

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу XIX века вместе с Губернаторским симфоническим оркестром!