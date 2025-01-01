Меню
О концерте
Киноафиша
ГСО "Новая Россия", Ю.Башмет
ГСО "Новая Россия", Ю.Башмет
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт ГСО "Новая Россия", Ю.Башмет
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря
вторник
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Образцовая классика
18 декабря в 19:30
Мариинский-2
Билеты
6+
Джаз
Джаз в свете Свечей
16 декабря в 19:00
Дом журналиста
от 799 ₽
0+
Классическая музыка
Орган при свечах
20 марта в 21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
