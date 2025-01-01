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Грязный стендап
Киноафиша Грязный стендап

Грязный стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер юмора для взрослых

Вы готовы к настоящему взрыву эмоций? Приглашаем вас на мероприятие «Грязный стендап», которое пройдет в уютной атмосфере нашего театра. Это событие предназначено исключительно для зрителей старше 18 лет.

Самые жесткие шутки от лучших комиков

На сцену выйдут талантливые комики, которые собрали свои самые грязные и провокационные шутки. Если вы любите юмор без рамок и цензуры, это шоу — именно для вас! Каждое выступление обещает быть уникальным и незабываемым, погружая зрителей в мир острого и бескомпромиссного юмора.

Что вас ждет на «Грязном стендапе»?

  • Эксклюзивные шутки, которые не услышите больше нигде;
  • Непередаваемая атмосфера свободы и откровенности;
  • Возможность увидеть известных комиков в новом свете.

Не пропустите!

Приходите на «Грязный стендап» — позвольте себе погрузиться в мир жесткого юмора и расслабиться от повседневной рутины. Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать билеты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 27 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 600 ₽
Красноярск, 3 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 600 ₽
Красноярск, 10 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 600 ₽
Красноярск, 17 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 600 ₽
Красноярск, 24 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 600 ₽
Красноярск, 31 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
18:00 от 700 ₽ 20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Пятничный стендап
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1 августа в 18:00 Пространство Yushin Brothers
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31 августа в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
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