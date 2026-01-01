Оповещения от Киноафиши
Грязный стендап

Грязный стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Юмор без цензуры: откровенное шоу для смелых зрителей

Необычное сочетание юмора и серьезности привлекает внимание и заставляет смеяться над тем, над чем обычно не смеются. Это мероприятие создано для тех, кто ценит сочетание шуток и глубоких размышлений.

Чем может удивить концерт?

Зрителям предложат уникальный взгляд на повседневные проблемы, которые знакомы каждому. Гостям представится возможность окинув взглядом комедийные номера, которые не оставят равнодушными. Здесь юмор не просто развлекает, он побуждает к обсуждению и размышлениям над насущными вопросами.

Для кого это шоу?

Шоу подойдет тем, кто ищет непринужденного общения на актуальные темы. Этот вечер сформирован для зрителей с чувством юмора, готовых к эмоциональным и интеллектуальным вызовам.

Приходите, чтобы стать частью обсуждения и увидеть на сцене то, что обычно остается за кадром. Богатство тем и открытость исполнителей делают его незабываемым.

Март
6 марта пятница
23:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
7 марта суббота
23:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
8 марта воскресенье
23:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
13 марта пятница
23:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
14 марта суббота
23:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
20 марта пятница
23:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽
21 марта суббота
22:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 1100 ₽

