Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грязный стендап в Yushin Brothers
Киноафиша Грязный стендап в Yushin Brothers

Грязный стендап в Yushin Brothers

18+
Возраст 18+

О концерте

Грязный стендап: откровенный юмор в Лофт-пространстве «Yushin Brothers»

В Лофт-пространстве «Yushin Brothers» пройдет уникальное мероприятие — «Грязный стендап». Это шоу соберет комиков, готовых представить зрителям свои самые жесткие и откровенные шутки. Программа будет интересна тем, кто ценит смелый юмор и не боится обсуждать спорные темы.

Шоубизнес без цензуры

«Грязный стендап» — это шоу с рейтингом 18+, где вы сможете насладиться самыми провокационными шутками. Это идеальный выбор для тех, кто хочет посмеяться над темами, о которых обычно не говорят в приличном обществе. Веселитесь на грани дозволенного!

Отдых перед рабочей неделей

Воскресенье — это последний день, чтобы отдохнуть перед началом новой рабочей недели. Проведите вечер с бокалом любимого напитка в руках и насладитесь юмором, который не встретите на телевидении. Не упустите шанс испытать что-то новое и зарядиться позитивом на грядущую неделю!

Купить билет на концерт Грязный стендап в Yushin Brothers

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
21 декабря воскресенье
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
28 декабря воскресенье
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽

В ближайшие дни

Открытый микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый микрофон от Стендап Сибирь
14 декабря в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
4 января в 00:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
18+
Юмор
Закрытый микрофон
17 декабря в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше