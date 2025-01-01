Меню
Грязный стендап
18+
О концерте

Комедийное шоу без цензуры

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где комики рассказывают свои самые откровенные и провокационные шутки. В программе шутки на самые разнообразные темы, включая те, что могут вызвать смущение.

Будьте готовы к неожиданностям

Это не просто обычное выступление - здесь вы найдете юмор, который может показаться шокирующим, но в то же время невероятно смешным. Подготовьтесь к тому, что вам может стать немного неловко, но смех обеспечен!

Что ждать

Каждый артист взрывает сцену своими необычными историями и провокационными шутками. Шоу обещает стать настоящим испытанием для вашей стойкости и чувства юмора.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Приходите, чтобы посмеяться от души и насладиться атмосферой свободы и творчества.

В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
23:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽

