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Грязный стендап
Киноафиша Грязный стендап

Грязный стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Самые запретные темы здесь и сейчас

Приглашаем вас на уникальное мероприятие с рейтингом «R»! Четыре талантливых комика и харизматичный ведущий готовы порадовать вас самыми острыми шутками и безоговорочным юмором. Если вы не боитесь услышать самые провокационные и дерзкие анекдоты, это событие точно для вас!

Что вас ждёт?

На сцене выступят комики, известные своими остроумными и иногда шокирующими выступлениями. Каждый из них привнесёт в шоу свою уникальную манеру подачи и стиль шуток. Эта ночь обещает быть незабываемой!

Темы без табу

На этом вечере не будет запретных тем. Комики обсудят всё — от повседневных ситуаций до наиболее актуальных социальных вопросов. Приготовьтесь к искреннему смеху и неожиданным поворотам!

Где и когда?

Не упустите шанс стать частью этого комедийного события! Подробности о дате и месте проведения можно узнать на нашем сайте. Заботьтесь о билетах заранее — количество мест ограничено!

Приходите, чтобы насладиться атмосферой веселья и непринуждённого общения! Это вечер, который вы точно не захотите пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
23:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
23:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

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