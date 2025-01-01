Грязный стендап

Готовьтесь к вечеру без цензуры!

Если вы цените откровенный юмор и не боитесь черного комедийного материала, то это шоу именно для вас. В этот вечер на сцене не будет места скромности — вас ждет множество «грязных» шуток и провокационных историй, которые заставят вас смеяться от души!

Когда и где?

Двери открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем вам приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается, поэтому не упустите возможность насладиться напитками.

Как проходит рассадка?

Рассадка осуществляется строго в соответствии с выбранными на схеме местами. Пожалуйста, следуйте указаниям персонала для комфортного размещения.

Не забудьте о правилах!

Имейте в виду, что шоу не подходит для зрителей, которые предпочитают более сдержанный юмор. Приходите с открытым сердцем и готовьтесь к настоящему театральному эксперименту!