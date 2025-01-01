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Киноафиша Грязный стендап

Грязный стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Готовьтесь к вечеру без цензуры!

Если вы цените откровенный юмор и не боитесь черного комедийного материала, то это шоу именно для вас. В этот вечер на сцене не будет места скромности — вас ждет множество «грязных» шуток и провокационных историй, которые заставят вас смеяться от души!

Когда и где?

Двери открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем вам приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть что-то заказать. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается, поэтому не упустите возможность насладиться напитками.

Как проходит рассадка?

Рассадка осуществляется строго в соответствии с выбранными на схеме местами. Пожалуйста, следуйте указаниям персонала для комфортного размещения.

Не забудьте о правилах!

Имейте в виду, что шоу не подходит для зрителей, которые предпочитают более сдержанный юмор. Приходите с открытым сердцем и готовьтесь к настоящему театральному эксперименту!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
22:00 от 700 ₽
Екатеринбург, 1 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
22:00 от 700 ₽

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