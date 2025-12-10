Спектакль Грязный стендап. Лучшее

«Грязный стендап. Лучшее» — вечер непринужденного юмора в Казани

«Грязный стендап. Лучшее» — это уникальное стендап-шоу, которое подарит зрителям возможность насладиться самыми яркими моментами из выступлений известных комиков. Организаторами мероприятия выступает команда Comedy Crew, известная своими оригинальными форматами.

Почему стоит посетить это шоу?

Это не просто еще одно стендап-шоу. «Грязный стендап» предлагает зрителям уникальную атмосферу, где можно отдохнуть и повеселиться, наслаждаясь живым исполнением лучших шуток в неформальной обстановке. Зрители смогут поучаствовать в интерактиве, а также услышать то, о чем обычно не шутят в приличном обществе.

Что вас ждет на шоу?

На сцене выступят ведущие комики города с шутками на самые смелые и «грязные» темы. Это вечер, когда с вас снимаются все табу, и вы можете смеяться над шутками, которые могли бы вызвать споры в другой обстановке. Каждому, кто ценит юмор без ограничений, стоит отметиться на этом событии.

Информация для зрителей

Продолжительность шоу: 1,5 часа. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и сделать заказ на баре.

Если вы покупаете лишь часть билетов за столиком, будьте готовы к тому, что рядом могут оказаться другие зрители.

Во время шоу строго запрещается разговаривать и выкрикивать — это мешает как комикам, так и другим зрителям.

Вход на мероприятие лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения запрещен, даже если у них есть билеты.

Запрещено проносить свои напитки и закуски в бар.

На сцене может прозвучать нецензурная лексика. Пожалуйста, будьте к этому готовы.

Возрастное ограничение: 18+.

Не упустите шанс стать частью вечера, который подарит вам множество улыбок и положительных эмоций! Приходите на «Грязный стендап. Лучшее»!