Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грязный микрофон
Киноафиша Грязный микрофон

Грязный микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смех без границ. Лучшие комики города

Приглашаем вас на уникальное событие, которое раздвинет границы привычного юмора. Вечер, посвященный самым провокационным темам, пройдет на сцене в формате стендап-шоу, где табу на похабные и пошлые шутки будет снято.

На Грязном микрофоне выступят лучшие стендап-комики города, готовые рассмешить публику самыми острыми и неожиданными шутками. Здесь можно будет говорить о том, о чем обычно молчат в приличном обществе, и смеяться над тем, что не покажут по телевизору.

Смех без стеснения

Это идеальная возможность отдохнуть и порадоваться свободе выражения. Забудьте о предвзятых взглядах – здесь вы сможете смеяться от души и без стеснения. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Присоединяйтесь к нам, и пусть смех будет громким и безжалостным!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 25 июля
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 26 июля
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 30 июля
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 1 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 2 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 6 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 8 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 9 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 13 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 15 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽
Казань, 16 августа
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Грязный микрофон Грязный микрофон Грязный микрофон Грязный микрофон Грязный микрофон

В ближайшие дни

Таежные сны: Gurude
12+
Этно
Таежные сны: Gurude
28 октября в 19:00 КЦ «Сайдаш»
от 2200 ₽
Stand Up: Новые шутки
18+
Юмор
Stand Up: Новые шутки
29 июля в 19:00 Trinity
от 350 ₽
Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
23 октября в 19:00 Reborn
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше