Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Грузинское многоголосие»: Acapella Saqartvelo
Билеты от 900₽
Киноафиша «Грузинское многоголосие»: Acapella Saqartvelo

«Грузинское многоголосие»: Acapella Saqartvelo

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Акапелла Сакартвело: многоголосие Грузии в сердце Москвы

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие с хором «Акапелла Сакартвело», который представляет традиционное грузинское многоголосие — шедевр, признанный ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества. В программе — старинные песни из разных областей Грузии, церковные песнопения и городские романсы, которые погружают в атмосферу уникальной музыкальной культуры страны.

Исполнители:
«Акапелла Сакартвело» объединяет лучших солистов из ведущих национальных коллективов Грузии, таких как Государственный академический ансамбль песен и танцев «Кутаиси», ансамбли «Баграти», «Имерети», «Мартви» и многие другие. Этот коллектив является настоящими миссионерами грузинской музыки, гастролируя по всему миру и популяризируя многоголосие своей родины.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

Фотографии

«Грузинское многоголосие»: Acapella Saqartvelo

В ближайшие дни

Что ответить?
18+
Юмор
Что ответить?
26 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
3 сентября в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
18+
Джаз
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
11 сентября в 20:00 Louis
от 10000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше