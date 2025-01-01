«Грузинское многоголосие»: Acapella Saqartvelo

Акапелла Сакартвело: многоголосие Грузии в сердце Москвы

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие с хором «Акапелла Сакартвело», который представляет традиционное грузинское многоголосие — шедевр, признанный ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества. В программе — старинные песни из разных областей Грузии, церковные песнопения и городские романсы, которые погружают в атмосферу уникальной музыкальной культуры страны.

Исполнители:

«Акапелла Сакартвело» объединяет лучших солистов из ведущих национальных коллективов Грузии, таких как Государственный академический ансамбль песен и танцев «Кутаиси», ансамбли «Баграти», «Имерети», «Мартви» и многие другие. Этот коллектив является настоящими миссионерами грузинской музыки, гастролируя по всему миру и популяризируя многоголосие своей родины.