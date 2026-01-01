Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грузинский ансамбль
Киноафиша Грузинский ансамбль

Спектакль Грузинский ансамбль

Продолжительность  

О спектакле

Грузинская культура на сцене Алматы: ансамбль «Апхазети»

Музыка, знаменитое пение и национальные танцы народов Грузии, являясь симбиозом экспрессии и грации, покорил весь мир. Выступления ансамбля «Апхазети» — одной из самых известных танцевальных трупп страны — не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

С почти 100-летней историей, этот коллектив включает более 50 участников: танцоров, музыкантов и многоголосый мужской хор. Их искусство виртуозно сочетает кавказские танцы с неподражаемым грузинским пением, создавая настоящую феерию на сцене.

Артисты демонстрируют богатство национальной культуры, знакомят с традициями и творческим наследием народов Кавказа. Уникальная хореография, страсть и невероятная энергетика исполнителей делают каждое выступление поистине незабываемым.

Во время шоу публика замирает в предвкушении, затем взрывается аплодисментами. Вдохновляющие эмоции от таких выступлений остаются с зрителями надолго.

Купить билет на спектакль Грузинский ансамбль

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
19 июня пятница
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

Я есть
Драма Кукольный
Я есть
1 апреля в 19:30 Тотальный театр
от 9000 ₽
Дорога домой
Драма
Дорога домой
28 февраля в 19:00 Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии
от 2500 ₽
Песок в постели
Экспериментальный
Песок в постели
28 марта в 19:00 Театр-студия «Оркен»
от 10000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше