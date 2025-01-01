Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Группировка Свердловск
Киноафиша Группировка Свердловск

Группировка Свердловск

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Группировка Свердловск в Челябинске: зарядка положительными эмоциями!

28 ноября 2025 года на сцене клуба OZZ в Челябинске пройдет яркое событие — концерт популярной Группировки Свердловск. Этот коллектив зарядит вас бодростью и весельем, подарив незабываемые моменты!

Не пропустите живое шоу

Группировка Свердловск известна своим заразительным настроением и поистине взрывным выступлениями. Зрителей ждут как полюбившиеся хиты, так и свежие треки с нового альбома. Выступление будет насыщено не только музыкой, но и запоминающимся шоу, которое оставит незабываемые впечатления.

Когда и где?

Концерт состоится 28 ноября 2025 года, в клубе OZZ, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 11. Двери клуба откроются в 19:00, а само выступление стартует в 20:00. Убедитесь, что пришли пораньше!

Цена на билеты

Помните, чем ближе к дате концерта, тем дороже становятся билеты. Не упустите шанс приобрести их заранее!

Приходите за позитивом!

Не упустите возможность зарядиться энергией и хорошим настроением в компании талантливых музыкантов. Группировка Свердловск сделает этот вечер поистине незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 28 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
20 октября в 19:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
4 декабря в 19:00 МТС Live Холл
Билеты
Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
26 октября в 18:00 Ozz
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше