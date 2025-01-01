Группировка Свердловск в Челябинске: зарядка положительными эмоциями!

28 ноября 2025 года на сцене клуба OZZ в Челябинске пройдет яркое событие — концерт популярной Группировки Свердловск. Этот коллектив зарядит вас бодростью и весельем, подарив незабываемые моменты!

Не пропустите живое шоу

Группировка Свердловск известна своим заразительным настроением и поистине взрывным выступлениями. Зрителей ждут как полюбившиеся хиты, так и свежие треки с нового альбома. Выступление будет насыщено не только музыкой, но и запоминающимся шоу, которое оставит незабываемые впечатления.

Когда и где?

Концерт состоится 28 ноября 2025 года, в клубе OZZ, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 11. Двери клуба откроются в 19:00, а само выступление стартует в 20:00. Убедитесь, что пришли пораньше!

Цена на билеты

Помните, чем ближе к дате концерта, тем дороже становятся билеты. Не упустите шанс приобрести их заранее!

Приходите за позитивом!

Не упустите возможность зарядиться энергией и хорошим настроением в компании талантливых музыкантов. Группировка Свердловск сделает этот вечер поистине незабываемым!