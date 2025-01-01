Не пропустите: Группировка Свердловск в Екатеринбурге!

Группировка Свердловск готова удивить своих поклонников в Екатеринбурге! Этот концерт обещает зарядить вас бодрым настроением и безудержным весельем. В программе — яркие хиты и новые композиции, которые заставят танцпол «разорваться»!

Что вас ждет?

На концерте вы услышите как проверенные временем убойные хиты, так и свежие новинки из нового альбома. Группировка Свердловск всегда радует своих зрителей яркими шоу, и этот раз не станет исключением!

Когда и где?

Концерт пройдет 17 октября 2025 года в клубе «Ц», расположенном по адресу: ул. Центральный рынок, 6 (2 этаж). Двери клуба откроются в 19:00, а начало выступления запланировано на 20:00.

Важно знать!

Обратите внимание: чем ближе к концерту, тем выше цены на билеты. Не упустите возможность насладиться незабываемым шоу и отличной атмосферой!

Приходите и заряжайтесь позитивом вместе с Группировкой Свердловск!