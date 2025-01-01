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Группировка Свердловск
Киноафиша Группировка Свердловск

Группировка Свердловск

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Не пропустите: Группировка Свердловск в Екатеринбурге!

Группировка Свердловск готова удивить своих поклонников в Екатеринбурге! Этот концерт обещает зарядить вас бодрым настроением и безудержным весельем. В программе — яркие хиты и новые композиции, которые заставят танцпол «разорваться»!

Что вас ждет?

На концерте вы услышите как проверенные временем убойные хиты, так и свежие новинки из нового альбома. Группировка Свердловск всегда радует своих зрителей яркими шоу, и этот раз не станет исключением!

Когда и где?

Концерт пройдет 17 октября 2025 года в клубе «Ц», расположенном по адресу: ул. Центральный рынок, 6 (2 этаж). Двери клуба откроются в 19:00, а начало выступления запланировано на 20:00.

Важно знать!

Обратите внимание: чем ближе к концерту, тем выше цены на билеты. Не упустите возможность насладиться незабываемым шоу и отличной атмосферой!

Приходите и заряжайтесь позитивом вместе с Группировкой Свердловск!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 октября
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
19:00 от 1200 ₽

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