Группе «Луна54» 16 лет! Презентация новых песен

Концерт к 16-летию группы «Луна54»

Одна из самых мелодичных рок-групп Новосибирска – «Луна54» – готовится отпраздновать своё 16-летие большим концертом. На этом выступлении зрителей ожидает не только встреча с проверенными хитами, но и возможность услышать новые композиции из будущего альбома.

Состав группы

На сцене будут выступать:

Таир Биттиров – вокал, гитара

Константин Трынькин – ударные

Николай Ячменёв – бас-гитара

Группа «Луна54» известна своим уникальным звуком и текстами, которые находят отклик у слушателей. Приглашаем вас стать частью этого знаменательного события и насладиться музыкой, которая уже зарекомендовала себя в сердцах поклонников.