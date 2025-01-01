Меню
Группа Стаса Намина «Цветы»
Билеты от 1500₽
О концерте/спектакле

Концерт «Цветов» в Академ Джаз Клубе

Кто не знает их культовых песен «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Старый рояль»! В Академ Джаз Клубе соберутся поклонники, чтобы вместе петь и ностальгировать под чудесные мелодии, распахивающие сердца. Этот музыкальный коллектив существует с 1969 года и до сих пор радует зрителей своим творчеством!

50 лет на сцене

В 2019 году «Цветы» отметили свой 50-летний юбилей. По словам Стаса Намина, они находятся в своей лучшей форме. Коллектив пережил множество событий: цензуру, ветер перемен, перестройку и распад Советского Союза. «Цветы» — это не просто группа; это эпоха и частичка души, рождённой в СССР.

Звуки, которые вдохновляют

Из «Цветов» в разные годы выходили звёзды российской сцены. Константин Никольский вспоминает о своей работе в коллективе: «Это было время хиппи. Название «Цветы» произошло оттуда. Для меня это уже была первая профессиональная работа». Игорь Саруханов также делится своими впечатлениями: «Я учился в восьмом классе, когда впервые услышал группу «Цветы», и сошел с ума. У меня была мечта стать гитаристом этого ансамбля».

Уютная атмосфера в Академ Джаз Клубе

В Академ Джаз Клубе зрители смогут насладиться лёгкими и камерными аранжировками любимых песен. Теплая дружеская атмосфера и возможность спеть хором создадут единый вихрь эмоций, который перенесет вас в беззаботную юность. Ждем вас в Академ Джаз Клубе!

Октябрь
25 октября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

