Группа Стаса Намина «Цветы»
Группа Стаса Намина «Цветы»

Концерт легендарной группы «Цветы» в Новосибирске

Группа Стаса Намина «Цветы» презентует большой концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников. На сцене прозвучат не только знакомые хиты, но и новые композиции, которые порадуют зрителей.

Известные хиты и незабываемые мгновения

В программе концерта звучат такие легендарные произведения, как Звездочка моя ясная, Летний вечер, После дождя и Богатырская наша сила. Эти песни давно стали знаковыми для нескольких поколений и любимы благодаря своему глубокому содержанию и мелодичности.

Заряд положительных эмоций

Не упустите возможность стать частью этого выдающегося события. Концерт станет не только музыкальным праздником, но и возможностью ощутить атмосферу единения, радости и вдохновения. Группа Стаса Намина всегда создает особую энергетику, которая захватывает с первых минут.

Приходите и наслаждайтесь!

Мы приглашаем всех любителей музыки и ценителей качественного искусства на этот яркий концерт. Присоединяйтесь к миллионам поклонников группы «Цветы» и подарите себе незабываемые моменты!

Новосибирск, 18 января
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1600 ₽

