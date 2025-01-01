Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!

Концерт группы «Цветы» в Санкт-Петербурге

4 октября 2025 года в «Колизей-Арене», расположенной по адресу Невский проспект, 100, пройдет большой концерт легендарной группы Стаса Намина «Цветы». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для поклонников русской рок-музыки.

История группы «Цветы»

Группа «Цветы» была основана в 1969 году Стасом Наминым. В 1973 году на лейбле «Мелодия» вышли их первые гибкие пластинки, которые разошлись многомиллионными тиражами. Несмотря на запрет, наложенный Министерством Культуры в 1975 году, группа продолжала гастролировать и в 1978 году вернулась на сцену, оставаясь под запретом центральных советских СМИ.

С началом перестройки «Цветы» выехали на Запад и совершили мировое турне. В 90-е годы группа практически не существовала, однако в 2009 году они отметили свое 40-летие, вернувшись к активной деятельности, записав новые песни и восстановив запрещенные в 80-е произведения.

Уникальность концерта

Концерт группы «Цветы» — это не просто выступление, это целое событие, которое невозможно сравнить с другими. Группа всегда выделялась своей уникальностью и продолжает это делать и по сей день.

Зрителей ожидает живое исполнение хитов, которые любимы миллионами: «Мы желаем счастья Вам», «Звездочка моя ясная», «После дождя» и многие другие. В составе группы выступят: Олег Предтеченский, Андрей Шатуновский, Юрий Вильнин, Александр Грецинин и Валерий Диордица. К сожалению, Стас Намин в концерте участия не примет.

Не упустите возможность!

Этот концерт — отличная возможность вспомнить старые добрые хиты и насладиться живым исполнением музыки, которая стала частью культурного наследия страны. Не пропустите встречу с легендой! Билеты уже в продаже.