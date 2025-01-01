Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!

Концерт группы «Цветы» в Измайлово

3 октября 2025 года в концертном зале «ИЗМАЙЛОВО» пройдет большой концерт легендарной группы Стаса Намина «Цветы». Эта советская и российская рок-группа, основанная в 1969 году, имеет множество поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с любимыми исполнителями.

История группы

Группа «Цветы» стала известна благодаря своим хитам, таким как «Мы желаем счастья Вам», «Звездочка моя ясная» и «После дождя». В 1973 году на «Мелодии» вышли первые гибкие пластинки, которые разошлись многомиллионными тиражами. Несмотря на запрет со стороны Министерства Культуры в 1975 году, «Цветы» возобновили гастроли в 1978 году, оставаясь в тени центральных советских СМИ.

С началом перестройки группа выехала за границу и провела мировое турне. В 90-е годы «Цветы» практически не существовали, но с 2009 года группа возобновила активную деятельность, выпустив два альбома на легендарной студии Abbey Road: «Назад в СССР» и «Распахни свое окно».

Что ожидать на концерте

Концерт группы «Цветы» — это уникальное событие, которое подарит зрителям вечер, наполненный любимыми песнями из нашей молодости. Среди исполнителей: Олег Предтеченский, Андрей Шатуновский, Юрий Вильнин, Александр Грецинин и Валерий Диордица. К сожалению, Стас Намин не примет участия в концерте.

4 октября 2025 года петербургский зритель сможет насладиться живым выступлением профессионалов, которые знают, что такое настоящая музыка и умеют поднять настроение. Это вечер, который запомнится надолго и оставит только приятные впечатления!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!