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Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!
Билеты от 800₽
Киноафиша Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!

Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Цветы» в Измайлово

3 октября 2025 года в концертном зале «ИЗМАЙЛОВО» пройдет большой концерт легендарной группы Стаса Намина «Цветы». Эта советская и российская рок-группа, основанная в 1969 году, имеет множество поклонников, которые с нетерпением ждут встречи с любимыми исполнителями.

История группы

Группа «Цветы» стала известна благодаря своим хитам, таким как «Мы желаем счастья Вам», «Звездочка моя ясная» и «После дождя». В 1973 году на «Мелодии» вышли первые гибкие пластинки, которые разошлись многомиллионными тиражами. Несмотря на запрет со стороны Министерства Культуры в 1975 году, «Цветы» возобновили гастроли в 1978 году, оставаясь в тени центральных советских СМИ.

С началом перестройки группа выехала за границу и провела мировое турне. В 90-е годы «Цветы» практически не существовали, но с 2009 года группа возобновила активную деятельность, выпустив два альбома на легендарной студии Abbey Road: «Назад в СССР» и «Распахни свое окно».

Что ожидать на концерте

Концерт группы «Цветы» — это уникальное событие, которое подарит зрителям вечер, наполненный любимыми песнями из нашей молодости. Среди исполнителей: Олег Предтеченский, Андрей Шатуновский, Юрий Вильнин, Александр Грецинин и Валерий Диордица. К сожалению, Стас Намин не примет участия в концерте.

4 октября 2025 года петербургский зритель сможет насладиться живым выступлением профессионалов, которые знают, что такое настоящая музыка и умеют поднять настроение. Это вечер, который запомнится надолго и оставит только приятные впечатления!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 800 ₽

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