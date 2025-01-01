Концерт легендарной группы «Цветы» в Санкт-Петербурге

4 октября 2025 года в «Колизей-Арене» (Невский проспект, 100) пройдет большой концерт культовой группы Стаса Намина «Цветы». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников рок-музыки и всех ценителей живого звука.

История группы

Группа «Цветы» была основана в 1969 году Стасом Наминым и быстро завоевала популярность благодаря своим хитам, таким как «Мы желаем счастья Вам», «Звездочка моя ясная» и «После дождя». В 1973 году на лейбле «Мелодия» вышли первые пластинки, которые разошлись многомиллионными тиражами.

Несмотря на запрет, наложенный Министерством Культуры в 1975 году, «Цветы» продолжали гастролировать, оставаясь в тени центральных советских СМИ. С началом перестройки группа выехала на Запад и провела успешное мировое турне.

Возрождение и современные достижения

В 90-е годы «Цветы» практически не существовали, но на свое 40-летие группа возобновила активную деятельность, выпустив новые песни и восстановив запрещенные в 80-е произведения. С 2009 по 2014 годы они записали два альбома на легендарной студии Abbey Road: «Назад в СССР» и «Распахни свое окно».

Что ожидать на концерте

Концерт 4 октября станет уникальным событием, которое не оставит равнодушным никого. В составе группы выступят: Олег Предтеченский, Андрей Шатуновский, Юрий Вильнин, Александр Грецинин и Валерий Диордица. Стоит отметить, что основатель группы Стас Намин в концерте участие не примет.

«Цветы» всегда выделялись на фоне своих contemporaries своей уникальностью, и это качество сохранилось и поныне. Петербургских зрителей ожидает живое выступление профессионалов, которые знают, что такое настоящая музыка и умеют поднять настроение.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!