Группа Smoking's
Киноафиша Группа Smoking's

Группа Smoking's

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Группа Smoking's: Концерт в клубе "Музыка кофе и вина"

Приглашаем вас на незабываемый вечер с группой Smoking's, которая порадует поклонников блюза, рока и кавер-версий. Концерт пройдет в уютном клубе "Музыка кофе и вина", где каждый сможет насладиться не только живой музыкой, но и атмосферой, способствующей расслаблению и общению.

О группе Smoking's

Smoking's — это коллектив, который успешно сочетает различные музыкальные стили, создавая уникальное звучание. Их репертуар включает как оригинальные композиции, так и известные каверы на популярные хиты. Музыканты не только виртуозно исполняют свои песни, но и создают неповторимую энергетику на сцене, вовлекая зрителей в процесс.

Атмосфера клуба

Клуб "Музыка кофе и вина" предлагает своей аудитории уютные зоны для отдыха, разнообразное меню и великолепную акустику. Это идеальное место для того, чтобы позволить себе полностью погрузиться в музыкальное шоу. Приходите за хорошими впечатлениями и отличной компанией!

Почему стоит посетить

  • Живая музыка: Ощутите магию живого исполнения.
  • Разнообразие жанров: Насладитесь сочетанием блюза и рока.
  • Комфортная атмосфера: Идеальное место для вечернего отдыха.

Не упустите возможность окунуться в мир великолепной музыки и хорошего настроения. Ждем вас на концерте группы Smoking's!

Купить билет на концерт Группа Smoking's

Сентябрь
14 сентября воскресенье
19:00
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60

