Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Группа САДко
Киноафиша Группа САДко

Группа САДко

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Самаре

Разные и совершенно не похожие друг на друга, участники спектакля «Садко» прекрасно дополняют друг друга, создавая единое целое. Каждый из них приносит свою уникальность в общую картину.

Живое взаимодействие со зрителями

Энергия добра, сконцентрированная в песнях «Садко», возвращается к артистам в виде аплодисментов, улыбок, цветов и добрых пожеланий. Это живое взаимодействие зрителей и исполнителей создает удивительную атмосферу.

Для чего выходит на сцену «Садко»

Именно этот круговорот человеческой доброты и является главной причиной, по которой эти талантливые артисты выходят на сцену. Каждый спектакль – это не просто представление, а настоящий праздник, который объединяет людей.

Не упустите возможность испытать магию этого взаимодействия и станьте частью живого театрального события в «Садко»!

Купить билет на концерт Группа САДко

Помощь с билетами
В других городах
Январь
11 января воскресенье
17:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1500 ₽

Фотографии

Группа САДко

В ближайшие дни

Yasmi
16+
Хип-хоп
Yasmi
17 января в 18:00 Сигнал
от 1400 ₽
Slipknot Tribute: Get This
16+
Рок
Slipknot Tribute: Get This
8 апреля в 20:00 Бар без названия
от 1100 ₽
Ольга Малащенко
18+
Юмор
Ольга Малащенко
6 января в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше