Группа OTTA-orchestra

Инструментальная группа OTTA в ресторане «Maximilian's»

Ресторан «Maximilian's» рад представить инструментальную группу OTTA, основанную в 2006 году композитором Ли Оттой и продюсером Сергеем Мигачевым. Этот коллектив привнес в музыкальную сцену смелый эксперимент с классическим произведением Stabat Mater, который стал основой для оперной мистерии. Музыка OTTA уже успела завоевать признание благодаря записям на знаменитых студиях Abbey Road и Yash Raj Film.

Уникальный музыкальный стиль

OTTA сочетает в себе элементы new age, симфо-попа, инди-попа, альтернативного рока, электроники и фолка. Это разнообразие направлений делает их звучание уникальным и запоминающимся. Молодой коллектив не исполняет кавер-версий, что позволяет создать оригинальные композиции, вышедшие на пяти авторских альбомах: Intercontinental, Delight, Shiny Shape, Meeting Place и Медиа Шторм.

Выдающиеся достижения

Группа может похвастаться участием в телевизионных шоу, созданием видеоклипов и выступлениями в известных концертных залах, включая Государственный Кремлевский дворец. Кроме того, OTTA проводит гастрольные туры по России, Китаю и Европе, что свидетельствует о растущей популярности этого музыкального проекта.

