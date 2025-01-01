Группа Me4ta. Новогодний квартирник

Новогодний концерт-квартирник группы МЕ4ТА в Центре «Зотов»

24 декабря в Центре «Зотов» пройдет новогодний концерт-квартирник группы МЕ4ТА под руководством Евгения Цыганова. Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником в камерной обстановке.

Праздничная программа

Группа представит специальную программу, наполненную акустическими композициями. Звучание музыки создаст атмосферу уюта и позволит зрителям провести уходящий год в компании прекрасных музыкальных произведений.

Состав группы

Группа МЕ4ТА состоит из талантливых музыкантов:

Евгений Цыганов — вокал, гитара

Андрей Муравкин — гитара

Михаил Химаков — бас

Антон Владимирский-Латаев — ударные

Илья Рубинштейн — виолончель

Ожидания от концерта

Участники группы известны благодаря своим выступлениям, а их музыка завораживает мелодичностью и глубиной. Этот концерт-квартирник станет отличной возможностью не только насладиться живым исполнением, но и ощутить дух праздника, который подарит атмосфера заботливой камерности.

Не упустите шанс встретить Новый год в компании талантливых исполнителей и хорошей музыки в Центре «Зотов»!