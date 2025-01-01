Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Группа Me4ta. Новогодний квартирник
Билеты от 1750₽
Киноафиша Группа Me4ta. Новогодний квартирник

Группа Me4ta. Новогодний квартирник

16+
Возраст 16+
Билеты от 1750₽

О концерте

Новогодний концерт-квартирник группы МЕ4ТА в Центре «Зотов»

24 декабря в Центре «Зотов» пройдет новогодний концерт-квартирник группы МЕ4ТА под руководством Евгения Цыганова. Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником в камерной обстановке.

Праздничная программа

Группа представит специальную программу, наполненную акустическими композициями. Звучание музыки создаст атмосферу уюта и позволит зрителям провести уходящий год в компании прекрасных музыкальных произведений.

Состав группы

Группа МЕ4ТА состоит из талантливых музыкантов:

  • Евгений Цыганов — вокал, гитара
  • Андрей Муравкин — гитара
  • Михаил Химаков — бас
  • Антон Владимирский-Латаев — ударные
  • Илья Рубинштейн — виолончель

Ожидания от концерта

Участники группы известны благодаря своим выступлениям, а их музыка завораживает мелодичностью и глубиной. Этот концерт-квартирник станет отличной возможностью не только насладиться живым исполнением, но и ощутить дух праздника, который подарит атмосфера заботливой камерности.

Не упустите шанс встретить Новый год в компании талантливых исполнителей и хорошей музыки в Центре «Зотов»!

Купить билет на концерт Группа Me4ta. Новогодний квартирник

Помощь с билетами
Декабрь
24 декабря среда
19:30
Центр «Зотов» Москва, Ходынская, 2, стр. 1
от 1750 ₽

Фотографии

Группа Me4ta. Новогодний квартирник Группа Me4ta. Новогодний квартирник Группа Me4ta. Новогодний квартирник Группа Me4ta. Новогодний квартирник Группа Me4ta. Новогодний квартирник Группа Me4ta. Новогодний квартирник Группа Me4ta. Новогодний квартирник

В ближайшие дни

Главный стендап
18+
Юмор
Главный стендап
8 января в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 1690 ₽
Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
10 января в 20:30 Dream Bar
от 2199 ₽
Павел Кашин
18+
Поп Рок
Павел Кашин
18 июня в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше