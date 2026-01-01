Группа «Лесоповал»

Лесоповал: музыкальные вечера настоящего шансона в Сочи

«Лесоповал» – один из первых коллективов, начавших исполнять шансон на эстраде. Благодаря жизнеутверждающим текстам и запоминающимся мелодиям, группа прочно обосновалась в нише российского шансона. Многие из их песен вошли в «золотой фонд» жанра.

Одна из самых известных песен группы «Я куплю тебе дом» была создана буквально по телефону. Поэт Михаил Танич в трубку надиктовал стихи, а Сергей Коржуков написал к ним музыку. В то время «Лесоповал» только начинал свою творческую карьеру, и песня мгновенно стала хитом. Зрители на концертах с радостью подхватывают строчки: «А белый лебедь на пруду...», хотя многие не знают, как именно называется эта композиция.

Название группы «Лесоповал» выбрано не случайно. Большая часть репертуара коллектива основана на личном опыте Михаила Танича. После войны он попал в заключение и пережил тюрьму и лагеря, выйдя на свободу лишь после смерти Сталина.