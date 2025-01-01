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Группа Ключевая
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Группа Ключевая

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома группы «Ключевая» в Санкт-Петербурге

5 ноября, в день своего рождения, группа «Ключевая» приглашает поклонников на презентацию своего нового альбома в клубе «Jagger» в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и творчества.

О новом альбоме

Новый альбом группы пропитан духом времени и является многослойным произведением, подобным матрёшке. Каждое произведение раскрывает свою глубину и смысл, ведя слушателя к главному чуду, которое, несмотря на свою меньшую масштабность, является ключевым элементом всей композиции.

Что ожидать на концерте

На презентации вы сможете первыми услышать живое исполнение новых песен. Концерт обещает стать веховым событием в жизни группы, сохраняя их традиционное фирменное звучание, но с новыми экспериментальными нотами.

Сюрпризы и специальные гости

Не обойдется и без сюрпризов! Вечер будет наполнен необычными моментами и выступлениями специальных гостей, что сделает мероприятие еще более запоминающимся.

Время и место

Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого важного события!

Увидимся 5 ноября в клубе «Jagger»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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