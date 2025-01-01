5 ноября, в день своего рождения, группа «Ключевая» приглашает поклонников на презентацию своего нового альбома в клубе «Jagger» в Санкт-Петербурге. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и творчества.
Новый альбом группы пропитан духом времени и является многослойным произведением, подобным матрёшке. Каждое произведение раскрывает свою глубину и смысл, ведя слушателя к главному чуду, которое, несмотря на свою меньшую масштабность, является ключевым элементом всей композиции.
На презентации вы сможете первыми услышать живое исполнение новых песен. Концерт обещает стать веховым событием в жизни группы, сохраняя их традиционное фирменное звучание, но с новыми экспериментальными нотами.
Не обойдется и без сюрпризов! Вечер будет наполнен необычными моментами и выступлениями специальных гостей, что сделает мероприятие еще более запоминающимся.
Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого важного события!
Увидимся 5 ноября в клубе «Jagger»!