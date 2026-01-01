Оповещения от Киноафиши
Группа «Кино»
Билеты от 1800₽
Группа «Кино»

12+
Возраст 12+
О концерте

Концерт группы «КИНО» в «Лужниках»

Группа «КИНО» вновь порадует поклонников на главной сцене страны — в «Лужниках». Оригинальные участники коллектива Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров исполнят культовые песни Виктора Цоя.

Музыка из сердца

Музыканты подготовили гармоничную программу, которая сочетает в себе классику и современное звучание. Каждый аккорд и каждая нота в этом концерте живут своей жизнью. Визуальное шоу, подкрепленное качественным звуком, создаст неповторимую атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то личное и близкое.

Для всех поклонников группы «КИНО»

Этот концерт станет настоящим событием как для преданных фанатов Творчества Виктора Цоя, так и для тех, кто только начинает открывать для себя его песни. Присоединяйтесь к невероятному музыкальному вечеру и позвольте музыке говорить за вас.

Купить билет на концерт Группа «Кино»

Июнь
21 июня воскресенье
19:00
Большая спортивная арена «Лужники» Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
от 1800 ₽

