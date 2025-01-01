КИНО представит программу «История этого мира»

Группа КИНО готова порадовать поклонников новыми концертами и премьерой программы «История этого мира». В течение трех лет после воссоединения музыканты проехали с гастролями от Сахалина до Калининграда и выпустили новый альбом 12_22, а также множество видеоматериалов.

Более 100 тысяч зрителей уже оценили выступление КИНО вживую, где звучат песни без нового солиста и голограммы, но с великолепным звуком, светом и видеорядом. Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров вновь выступят в Москве, Петербурге и других городах.

Обновленная концепция концерта

За время гастролей музыканты не только выступали, но и работали над новыми песнями, которые ещё не звучали на концертах. Концепция шоу будет обновлена, и зрители смогут увидеть новые элементы света и видеоряд. Даже те, кто уже посетил концерты КИНО, получат свежие эмоции.

Хиты и новшества

На концерте не обойдется без главных хитов. Зрителям предстоит снова услышать такие культовые песни, как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. Как отметил продюсер группы Александр Цой, «песни КИНО для миллионов людей стали саундтреком всей жизни, и для нас самих в первую очередь».

Цитата из малоизвестной песни

Название программы «История этого мира» является цитатой из менее известной песни «Вопрос». «Мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана», — добавил Цой.

Мы ждем вас на концерте! Не упустите возможность узнать историю музыки, которая стала важной частью жизни многих людей.