Группа Кино
Киноафиша Группа Кино

Группа Кино

12+
Возраст 12+

О концерте

КИНО представит программу «История этого мира»

Группа КИНО готова порадовать поклонников новыми концертами и премьерой программы «История этого мира». В течение трех лет после воссоединения музыканты проехали с гастролями от Сахалина до Калининграда и выпустили новый альбом 12_22, а также множество видеоматериалов.

Более 100 тысяч зрителей уже оценили выступление КИНО вживую, где звучат песни без нового солиста и голограммы, но с великолепным звуком, светом и видеорядом. Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров вновь выступят в Москве, Петербурге и других городах.

Обновленная концепция концерта

За время гастролей музыканты не только выступали, но и работали над новыми песнями, которые ещё не звучали на концертах. Концепция шоу будет обновлена, и зрители смогут увидеть новые элементы света и видеоряд. Даже те, кто уже посетил концерты КИНО, получат свежие эмоции.

Хиты и новшества

На концерте не обойдется без главных хитов. Зрителям предстоит снова услышать такие культовые песни, как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. Как отметил продюсер группы Александр Цой, «песни КИНО для миллионов людей стали саундтреком всей жизни, и для нас самих в первую очередь».

Цитата из малоизвестной песни

Название программы «История этого мира» является цитатой из менее известной песни «Вопрос». «Мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана», — добавил Цой.

Мы ждем вас на концерте! Не упустите возможность узнать историю музыки, которая стала важной частью жизни многих людей.

Март
Июль
20 марта пятница
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2500 ₽
21 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2500 ₽
4 июля суббота
19:00
СКА Арена Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 8
от 3000 ₽

