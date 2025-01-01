Группа КИНО готова порадовать поклонников новыми концертами и премьерой программы «История этого мира». В течение трех лет после воссоединения музыканты проехали с гастролями от Сахалина до Калининграда и выпустили новый альбом 12_22, а также множество видеоматериалов.
Более 100 тысяч зрителей уже оценили выступление КИНО вживую, где звучат песни без нового солиста и голограммы, но с великолепным звуком, светом и видеорядом. Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров вновь выступят в Москве, Петербурге и других городах.
За время гастролей музыканты не только выступали, но и работали над новыми песнями, которые ещё не звучали на концертах. Концепция шоу будет обновлена, и зрители смогут увидеть новые элементы света и видеоряд. Даже те, кто уже посетил концерты КИНО, получат свежие эмоции.
На концерте не обойдется без главных хитов. Зрителям предстоит снова услышать такие культовые песни, как «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. Как отметил продюсер группы Александр Цой, «песни КИНО для миллионов людей стали саундтреком всей жизни, и для нас самих в первую очередь».
Название программы «История этого мира» является цитатой из менее известной песни «Вопрос». «Мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана», — добавил Цой.
Мы ждем вас на концерте! Не упустите возможность узнать историю музыки, которая стала важной частью жизни многих людей.