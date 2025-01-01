Меню
Группа Jane Blue
Группа Jane Blue

Группа Jane Blue

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Jane Blue: Блюзовый звук из Петербурга

В Санкт-Петербурге родилась новая блюзовая группа Jane Blue, которая обещает удивить своих поклонников свежим и оригинальным звучанием. Участники группы — это талантливые музыканты, объединившиеся для создания уникальной музыкальной атмосферы.

Состав группы

  • Александр Орлов — ударные
  • Евгений Леонов — гитара
  • Глеб Гринблат — бас
  • Жанна Островская — вокал

Музыка, которая объединяет

Jane Blue создает музыку, наполненную атмосферой кофе и вина. Их мелодии становятся не просто фоном, а целым событием, погружающим слушателей в глубокий мир блюза. Исполнение группы отличается эмоциональностью и искренностью, что делает каждое выступление ярким и запоминающимся.

Живые выступления

Не упустите возможность увидеть Jane Blue на живых концертах. Группа планирует множество выступлений, которые станут настоящими фестивалями музыки для всех любителей блюза и ярких эмоций. Следите за анонсами, чтобы быть в курсе всех событий.

Приходите и познакомьтесь с Jane Blue — группой, которая уверенно завоевывает сердца петербургской аудитории!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:00

