Jane Blue: Блюзовый звук из Петербурга

В Санкт-Петербурге родилась новая блюзовая группа Jane Blue, которая обещает удивить своих поклонников свежим и оригинальным звучанием. Участники группы — это талантливые музыканты, объединившиеся для создания уникальной музыкальной атмосферы.

Состав группы

Александр Орлов — ударные

Евгений Леонов — гитара

Глеб Гринблат — бас

Жанна Островская — вокал

Музыка, которая объединяет

Jane Blue создает музыку, наполненную атмосферой кофе и вина. Их мелодии становятся не просто фоном, а целым событием, погружающим слушателей в глубокий мир блюза. Исполнение группы отличается эмоциональностью и искренностью, что делает каждое выступление ярким и запоминающимся.

Живые выступления

Не упустите возможность увидеть Jane Blue на живых концертах. Группа планирует множество выступлений, которые станут настоящими фестивалями музыки для всех любителей блюза и ярких эмоций. Следите за анонсами, чтобы быть в курсе всех событий.

Приходите и познакомьтесь с Jane Blue — группой, которая уверенно завоевывает сердца петербургской аудитории!