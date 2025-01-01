Группа Jack Daniel's

Меню
Концерт группы Jack Daniels в Санкт-Петербурге

Jack Daniels — это не только виски из Теннесси, но и одна из старейших групп, выступающих на клубной сцене Санкт-Петербурга. Их музыка охватывает широкий спектр стилей, и каждый концерт — это настоящая праздник для настоящих ценителей рок-звучания.

Группа имеет уникальный опыт выступлений. В их портфолио даже есть разогрев перед легендарным гитаристом группы Queen — Брайаном Мэем. Это событие говорит о высоком уровне музыкальных навыков исполнителей и их способности завоевывать сердца публики.

Что ожидать на концерте

Концерт пройдет в уютной атмосфере клуба «Музыка кофе и вина», что создаст особую атмосферу для участников. Зрители смогут насладиться не только живым исполнением, но и дружеской обстановкой. Это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников и любителей качественной музыки.

Почему стоит посетить

Не упустите шанс погрузиться в мир живой музыки вместе с Jack Daniels. Их концерты — это не просто выступление, а целое событие, полное эмоций и энергии. Приходите и насладитесь музыкой, которая объединяет людей!

Санкт-Петербург, 6 сентября
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
21:00 от 400 ₽

6+
Классическая музыка
"Вдохновлённые романтизмом", аб-т №15
14 декабря в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
12 октября в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
22 октября в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
