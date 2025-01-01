Группа ХиШ (Хрусталев и Шалонский)

Уникальный музыкальный вечер с участием «Хрусталёв и Шалонский»

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер с участием группы «Хрусталёв и Шалонский» и звёздных гостей — Марины Капуро и Михаила Башакова.

Звёзды на одной сцене

Марина Капуро — заслуженная артистка России, чей голос покорил сердца миллионов слушателей. Она известна своими трогательными и эмоциональными выступлениями, которые каждый раз оставляют зрителей под впечатлением.

Михаил Башаков, талантливый музыкант, поэт и автор-исполнитель из Санкт-Петербурга, также порадует зрителей. Его хиты, такие как «Элис», «Не парься, будь счастлив» и «Самбади», завоевали широкую популярность и продолжают звучать на радиоволнах.

Яркая программа и эмоции

Группа «Хрусталёв и Шалонский» представит свои лучшие композиции в атмосфере живой музыки. В рамках концерта ожидается уникальное музыкальное взаимодействие всех участников, которое подарит зрителям яркие эмоции, душевные песни и неожиданные творческие решения.

Погружение в мир музыки

Не упустите возможность насладиться атмосферой живого исполнения и открыть для себя новые грани любимого искусства. Мы уверены, что этот вечер станет настоящим праздником музыки и творчества!