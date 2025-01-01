Группа Дмитрия Четвергова

Дмитрий Четвергов — легенда российской музыки

Дмитрий Четвергов — один из самых известных музыкантов России, чья карьера охватывает множество жанров и направлений. Композитор, аранжировщик, саунд-продюсер и генеральный продюсер Moscow City Records, он завоевал признание не только в России, но и за рубежом.

Уникальные достижения и признание

Четвергов — лауреат международных фестивалей и первый рок-музыкант, который выступил со своей группой и симфоническим оркестром на сцене Мариинского театра. Он стал автором уникального слияния рок-группы и Президентского оркестра РФ на фестивале «Спасская Башня».

Мастеровитый сессионный музыкант

Четвергов работал с крупнейшими звездами российской эстрады, записав более 300 альбомов в самых разных стилях. Он также занимал лидирующие позиции в номинации «Электрогитара» по версии «Московского Комсомольца» и журнала “Music Box”.

Признание и работы в музыкальной индустрии

Дмитрий работал с Николаем Носковым, продюсировал успешные хиты, включая песню «Вчера», ставшую лидером в чартах. Также переработал культовые рок-оперы Алексея Рыбникова и исполнил на гитаре произведение Эдуарда Артемьева для фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

Вершины международной карьеры

Дмитрий участвовал в проектах с такими легендами, как Glenn Hughes и Joe Lynn Turner, а в 2008 году открыл концерт Joe Satriani. Его мастерство не ограничивается только студийной работой: он продюсировал победную песню Евровидения 2011 года.

Музыка и творчество сегодня

В 2020 году он выпустил альбом «Повороты судьбы», который сразу стал хитом. Дмитрий Четвергов продолжает гастролировать, проводить мастер-классы и участвовать в различных проектах. Его группа сочетает в своем репертуаре неоклассику, джаз, блюз, фанк, фьюжн и рок, даря публике невероятное шоу с виртуозной игрой.