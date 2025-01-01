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Группа Динамит. Все хиты!
Билеты от 2000₽
Киноафиша Группа Динамит. Все хиты!

Группа Динамит. Все хиты!

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Группа Динамит: Все хиты! в "Руки вверх!"

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер с легендарной группой Динамит, которая представит свои лучшие хиты в рамках специального концерта под названием "Все хиты!". Это событие пройдет в уютной атмосфере клуба "Руки вверх!", где каждый сможет насладиться живым исполнением популярных песен.

Что ожидать?

Группа Динамит — это настоящие мастера своего дела. Их творчество сочетает в себе элементы поп-музыки и рок, что делает каждое выступление по-настоящему уникальным. Вы сможете услышать такие хиты, как "На заре", "Снег" и многие другие, которые поднимут ваше настроение и создадут незабываемую атмосферу.

Интересные факты

  • Группа Динамит была образована в 1993 году и за время своего существования выпустила более 10 альбомов.
  • Их песни часто становятся саундтреками к популярным фильмам и телепередачам.
  • Концерты группы собирают тысячи зрителей, и каждый раз они удивляют публику новыми аранжировками любимых хитов.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Узнайте больше информации и приобретите билеты на официальном сайте клуба "Руки вверх!".

Приходите и погрузитесь в мир музыки вместе с группой Динамит! Это будет вечер, который вы запомните надолго.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:30 от 2000 ₽

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