Back Time
Киноафиша Back Time

Back Time

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Группа "Back Time" в Музыка кофе и вина

Приглашаем вас на захватывающий концерт группы «Back Time», который пройдет в атмосферном заведении «Музыка кофе и вина». Это уникальная возможность насладиться живым выступлением талантливых музыкантов, погрузиться в мир их неповторимого звучания и зарядиться положительной энергией.

О группе

Группа «Back Time» известна своим стилем, объединяющим элементы поп-рока и альтернативной музыки. Их репертуар включает как оригинальные песни, так и обработки популярных хитов, что делает каждый концерт уникальным событием.

Чем удивит это выступление?

На концерте вы сможете услышать новые композиции, которые группа готовит для своего нового альбома. Кроме того, музыканты обещают пожелания зрителей, что позволит вам увидеть, как звучат любимые песни «Back Time» в новом свете.

Почему стоит прийти?

  • Атмосферное заведение, где история музыки переплетается с изысканными вкусами.
  • Живое исполнение и непосредственное взаимодействие с артистами.
  • Возможность познакомиться с новыми произведениями музыкантов и стать частью их творческого пути.

Не упустите шанс насладиться прекрасной музыкой и уникальной атмосферой! Концерт «Back Time» станет одним из ярких событий в вашем культурном календаре.

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
21:30

