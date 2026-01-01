Группа Анатолия Осипова

Премьера джазовой программы «On the road» в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова состоится долгожданная премьера джазовой программы «On the road». Этот концерт, оформленный в формате дорожной карты, порадует зрителей элементами этно-музыки и авторским джазом, представляющим собой уникальный способ путешествия по миру, не покидая концертный зал.

Музыканты, выступающие на сцене, подарят зрителям возможность услышать свою музыку вживую до её выхода на аудио-ресурсы. В их числе: композитор и саксофонист Анатолий Осипов, а также Арсений Владимиров (фортепиано), Иван Башилов (бас), Николай Прихотько (ударные), Егор Балабанов (труба, EWI) и Артём Зудилов (гитара). Этот концерт обязательно понравится любителям джаза и тем, кто интересуется новаторскими музыкальными экспериментами.

Анатолий Осипов — звезда российского джаза

Анатолий Осипов — один из ярких представителей поколения «молодых львов» российского джаза. Его узнаваемый творческий почерк и оригинальная манера импровизации уже завоевали признание и восхищение как среди профессионалов, так и среди зрителей.

Свою популярность Осипов начал набирать весной 2011 года, когда стал финалистом международного молодёжного конкурса, проводимого в рамках фестиваля «Усадьба Jazz». В этом конкурсе он продемонстрировал свои навыки, затем выиграл конкурс «Gnesin Jazz» в 2016 году и участвовал в важнейшем европейском джазовом форуме «Jazzahead!». В его творческой копилке — альбом «Postjazz», выпущенный в 2017 году, и сотрудничество с дарк-джазовой группой «Fogh Depot».

Каждый из музыкантов, выступающих на сцене, также является настоящим мастером своего дела, и их совместное выступление обещает стать незабываемым событием в мире джаза.