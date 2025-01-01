Группа Альянс: На заре. Тропический концерт в оранжерее

Тропический концерт группы «Альянс» в оранжерее

29 августа в 20:00 в тропической оранжерее ВДНХ произойдет нечто особенное. Легендарная группа «Альянс» впервые выступит под высокими пальмами, где эхо гитар будет сочетаться с шелестом листвы, а воздух наполнится электричеством незабываемого звучания — романтичного, бунтарского и вечного.

Концерт, который стоит увидеть

Этот вечер обещает стать настоящим путешествием во времени. Группа «Альянс» — это голос поколения, мечтавшего о свободе. В 80-х они перевернули советскую сцену новой волной, а в 90-х с успехом покорили европейские музыкальные площадки этно-роком. Их хиты звучат так же свежо, как и тогда, и 29 августа вы сможете услышать их в уникальной атмосфере оранжереи.

Путешествие в мир эмоций

На сцене оранжереи «Альянс» разожжет ностальгию по будущему. Вы услышите «На заре» так, будто она была написана всего вчера. Гипнотические ритмы заставят вас проникнуться чувствами и пониманием, как старые песни начинают говорить с вами начистоту.

Не просто концерт — откровение

Это будет не просто концерт — это откровение, которое нельзя пропустить. Присоединяйтесь к этому уникальному событию и насладитесь атмосферой, полной ярких эмоций и музыкальных переживаний!